Önce fotoğrafçılık yapıyordu, ardından bir single çıkarttı, oradan da DJ'liğe merak sardı. Kabinde sadece müzik yapmadı; dansları, tarzı ve interaktif oluşuyla fark yarattı. Bu kim mi? Abdullah İnal'dan bahsediyorum. Birçok mekan İnal'ın peşindeydi. Her şey çok iyi giderken, bana göre asıl bombayı patlattı ve 'Nobody' isimli parçasıyla dillere dolandı. İngilizce şarkı söyleyen Türkler'deki aksan sorunu onda yok. Parça, global arenada yürüyecek nitelikte. Şarkının tanıtımı için çekilen fotoğraflar ise fazlasıyla standartları zorluyor. Bence Abdullah, bu parçayla başka bir kulvara girer ve başarısını farklı bir platforma taşır.