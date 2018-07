Nusret şimdi de Mikonos’ta

Geçtiğimiz haftalarda sizin için bir Mikonos dosyası hazırlamış ve adada olup biteni didik didik etmiştim.

Bu hafta dayanamadım ve yine Komşu'ya gittim. Bu kez haftaiçi adadaydım. Peki neler oluyor Yunan'da? İşte Mikonos notlarım:

Adanın bu haftaki misafiri Nusret Gökçe'ydi. Nusret;

Mykonos Town olarak adlandırılan merkezde, Bonbonniere'in yanında bir restoran açmaya hazırlanıyormuş.

Ada, birçok tatil beldesinde olduğu gibi Ortadoğulu turistlerin hakimiyetinde... Oteller, Kim Kardashian görünümlü kadınlarla dolu. Erkekler ise ayakkabıdan tişörte kadar Gucci şımarıklığı içinde.

Mikonos, hafta içi tıpkı Bodrum-Çeşme gibi sakin; o kadar tıklım tıkış değil. Hafta sonu kalabalığı, hafta içinde yaşanmıyor. Komşu'da da pazartesiden cumaya sükunet hali var.

Merkezde, çarşının tam göbeğinde Milka Karaağaçlı'nın sahibi olduğu Kısmet by Milka markasının mağazası açıldı. Açılış davetinde, adada tatil yapan cemiyet kadınları vardı. Unutmadan; Kısmet'in artık erkeklere özel takıları da var. Ancak şu an sadece adada satılıyor.

Hafta sonu adada Türk patlaması yaşandı çünkü Antonis Remos'un konseri vardı.

Ancak ülkede yaşanan yangın felaketi nedeniyle Remos, konserini iptal etti. Konser için teknelerine atlayıp adaya giden Türkler'in eli boş kaldı.

Mikonos'ta adanın en popüler otellerinden Cavo Tagoo'da konakladım. Otelde birçok Türk konuk vardı. Türkler'e karşı öyle misafirperverler ki, anlaşmak için İngilizce bilmenize bile gerek kalmıyor.

Otelin 10 parmağında 10 marifet çalışanı Maria, Türkçe bildiği için tüm isteklerinize yetişiyor. Kış aylarında İstanbul'da çalışan Maria'nın yanı sıra otelin genel müdürü Tasos da her an sizinle ilgileniyor.

Otelin sahibesi Soula Liakou ise dünya tatlısı.

Beraber selfie bile yaptık.

Komşuda hep huzurlu ve konforluyduk ama Türk olmanın önemini burada bir kez daha hissettik.