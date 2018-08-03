Siz de Neslican’dan ilham alın

O yaşadıklarından korkmuyor, hayatta yaşamla alay edebilecek kafada ve motivasyonda...

'Boşverin kemoterapimi siz, kombinim nasıl olmuş onu söyleyin' diyor. Yaşa be Neslican, sen çok yaşa! Instagram'ı bir motivasyon kaynağına dönüştürmeyi başarmış bir isim var karşımızda:

Neslican Tay...

Hayat hikayesini detaylı bir şekilde yazmak yerine, sizi onun Youtube kanalına yönlendirmek isterim. Neslican'ın birçok ünlüyü kıskandıracak bir güzelliği, enerjisi ve samimiyeti var. Sosyal medyada 630 bini aşkın takipçiye sahip. Onun yaşam mücadelesine eşlik eden bir takipçi profili Neslican'ınkisi ve ben de onlardan biriyim.

Öyle bir gülüşü var ki; sizi de gülümsetiyor, günlük dertlerinizi unutturuyor. Neslican, son paylaşımlarından birinde genç takipçilerine seslenmiş.

O da birçok öğrenci gibi, istediği fakülteye giremezse dünyanın sonu gelecek gibi hissetmiş.

Sayısal yeteneği olmasına rağmen aslında bu alana hiç ilgi duymamış. Ona hiç uygun olmayan bir mesleği seçtiğini, kanser olduğunda anlamış.

Mimar olmak istemiyormuş ama insanları mutlu ve tatmin etmek istiyormuş.

Siz siz olun, gerçek yetenek ve isteklerinize göre hareket edin. Neslican çok haklı; hayatınızın her döneminde kimse için değil, kendiniz için yaşayın. Siz de Neslican'a destek olmak için Instagram'da onu takip edin ve bu sürecinde yanında olun.