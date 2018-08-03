Şortla akşam yemeğıne gitme sorunu

Yeni online dergi Studio 11, işlediği konularla piyasada dikkat çekmeyi başardı. Oral Ünlü ile İlkyaz Özel'in kurucusu olduğu dergi, yeni sayısıyla ses getirdi.

Dergide en çok dikkatimi çeken konu; beş adımda 2018 yaz erkek trendleri oldu. Konu başlığı; 'Hayat Bir Plaj'... Bu sezon Hawaii gömlekleri başrolde; erkek gardıroplarının en güçlü ve kurtarıcı parçalarından...

Çarpıcı kontrastlar, şatafatlı ve güçlü renklerle iddianızı ortaya koyun beyler...

Atletik bir duruş için; performans ayakkabılarıyla daha özgüvenli bir tavır sergileyebilirsiniz.

Oh yaşasın spor ayakkabılarla ayağa gelen özgürlük! Rahatlığına ve konforuna düşkün erkekler için; yüksek belli pantolonlar, poplin gömlekler, büyük beden ceket ve gömlekler ideal. Ve sizi bol bol bacak kası yapmaya itecek olan kısa şortlar... Yazın olmazsa olmazı onlar... Takım elbiselerin altına da giyilebilen şortlarla hem işe, hem de yemeğe gidebilirsiniz.

Ancak burada, İstanbul'daki mekanlarla ilgili küçük bir uyarım var. Özellikle akşam yemekleri için gidilen şehrin havalı mekanlarında, şortla giriş halen sorun yaratıyor.

Hatta gittiğim bir mekanda, bir grup müşteri, şortlarından dolayı içeriye alınmadı. Hatta yakındaki bir alışveriş merkezinden pantolon almaları tavsiye edildi.

Yani trendlere uyacağım diye, kurallar yüzünden keyfinizden olmayın; benden söylemesi.