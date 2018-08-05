Evde oturup tatildeymış gıbı yapmak...

Geçtiğimiz cuma gününü Dünya Yakışıklılar Günü ilan etmişler.

Bugüne kadar duymamıştım...

Sosyal medya sağ olsun, yapılan binlerce paylaşım sayesinde yüksek egolu erkekleri önümüze serdi.

Instagram için güzel bir malzeme doğrusu.

Bir yandan da erkeklerimizin özgüvenine şapka çıkarıyorum ve onları alkışlıyorum!

Kendi foroğraflarını paylaşan beylerin pozdan poza giren hallerine inanamadım.

Hep şu soruyu soruyorum: Instagram'da bu kadar özgüvenli olan insanoğlu, gerçek hayatta da aynı özgüvene sahip mi? Hiç sanmıyorum.

Sosyal medyada, hep tatildeymiş gibi yapanlar var...

O Mikonos tatili hiç bitmeyenler, lafım size... İki gün Yunan adalarına kaçıyor; sırtındaki çantada envai çeşit kıyafet ve aksesuvar taşıyor, sanırsın moda çekimi yapıyor!

Adım başı fotoğraf çektirip arşivliyor. Daha sonra tatilini bitirip şehre döndüğünde, evindeyken hâlâ tatildeymiş havası verip fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. Evet bu kafada olan çok kişi var, inanılır gibi değil!

Ben 'throwback' kareleri paylaşmayı bile sevmezken, mış gibi yaparak takipçilere yalan dolan hayat satmak bana garip geliyor, hem de çok garip...

Sosyal medyada Rus fenomen Lena Perminova'nın rüzgarına biz de kapıldık. Zaten bu yaz sosyal medya, akım üzerine akım doğurdu.

#Fallingstars2018 etiketiyle yapılan paylaşımlarda olayımız, 'düşmüş gibi yapmak'...

Havuz kenarında, evde, otomobilden, uçaktan düşmek ve bu kareleri, moda çekimi kıvamında süslemek...

Bu akımla çok eğlenceli paylaşımlar ortaya çıktı, haliyle bizim toprakları da etkisi altına aldı.

Sosyetiklerimiz de kendi teknelerinden benzer kareler paylaştı. Sonra mı?

Gelen yorumların acımasızlığı nedeniyle o fotoğraflar silindi.