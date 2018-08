Müzik de, eğlence de tam gaz devam ediyor!

Hafta sonunu İstanbul'da geçirenler parmak kaldırsın! Peki, şehirde en son neler oldu?

Hangi mevzular konuşuldu? Kimler neredeydi? Radarıma takılanların hepsi burada…



ORGANİZASYONLAR ARTTI

Tatilde olan parti insanları, İstanbul'a birkaç günlüğüne geri döndü ya da bu hafta sonu için tatil planlarını erteledi. Çünkü İstanbul'da sağlam bir müzik festivali vardı. 6 bin kişinin gittiği Diynamic Festival, cumartesi 18.00 de başlayıp pazar gece yarısına kadar devam etti. Özellikle Solomun'un performans sergilemesi de festivalin cazibesini artırdı. Parti gençliğinin Kilyos'a akın etmesine sebep olan bu festivalin VIP olarak adlandıran DJ kabin içi bileti kişi başı 1.000 liraydı!

Konu madem festival, uzun zamandır konuşulan bir tartışma mevzusu üzerine iki çift lafım var.

'Eskiden ne kadar çok müzik festivali vardı, artık yok' diyen çok. Bence eskisinden daha da çok organizasyon var. Sağlam müzik adamları İstanbul'a geliyor. Hani hep bir hayıflanma var ya, 'Eğlence de, müzik de bitiyor' diye; size hiç katılmıyorum arkadaşlar.



SESİNE AŞİNASINIZ

Açık ara şehrin en serin canlı müzik mekanı, Emirgan'daki Gizli Kalsın.

Dört tarafı kapalı da olsa, kliması o kadar iyi ki; bırak eğlenmeyi, insan serinlemeye gider. Mekanda her gün bir başka isim çıkıyor.

Bizlerin favorisi ise Dicle Olcay.

Kendisinin sesine, özellikle Ay Yapım'ın dizilerinde seslendirdiği parçalardan kulağınız aşinadır mutlaka.

Cuma ve pazar geceleri onu Gizli Kalsın'da dinleyebilirsiniz.

Dicle'nin yeni şarkısı çıkmış; adı 'Dizinin Dibi'. Şimdiden yaz parçaları favorilerinize eklensin.



BACAKLAR FORA!

Geçtiğimiz hafta köşemde, yazlık mekanlara şortla alınmama durumundan bahsetmiştim. 'Bu sıcakta hiç uğraşamam, bizim de bacaklar fora' diyen beyleri Bebeköy Backbar'da gördüm. Barın etrafında her boyda şort giyen şehir adamlarını görünce, bir sörf barında hissettim kendimi. Cool, rahat ve umursamaz tavırlı gençlerin hepsi de sportmen.

Çoğunun tatil adresi ise Akyaka.



GÜZEL FİLMLER VAR

Sinemalarda yazlık sağlam filmler var. Özellikle 'Görevimiz Tehlike' serüvenini sevenler, sinemaya hızla koşabilir; ben de öyle yaptım.

Semte yeni yerleştiğimden, Akmerkez'in sinemasını da ilk kez deneyimledim.

Benim bahtsızlığıma, elektrik sıkıntısı vardı; o yüzden klimalar tam performans çalışmıyordu. Koltuğa yapışıp kaldım. Bir ara darlanıp filmden çıkacaktım ama aksiyon filmi olmasından dolayı dayanabildim.

Meyhane kafası genetik kodlarımızda var, kabul edelim. Bebek'lilerin 'Mahallemizin meyhanesi' dediği Arada Meyhane, şu sıralar çok popüler. Semtin mahalle barlarından sıkılanların son gözdesi olan mekan, özellikle pazar akşam üstleri tercih ediliyor. Unutmadan, yolu Çeşme'ye düşenler; mekanın bir şubesi de La Capria Suite Hotel içerisinde yer alıyor.



UĞUR'UN MÜZİĞİ BİZLERE İYİ GELİYOR

İstanbul'da kalanların takipçisi olduğu DJ'lerden biri de Uğur Can Kaya. Kuruçeşme Les Ottoman's içinde yer alan Park Şamdan & The Bar'dan aşinasınızdır kendisine. Uğur'un müziğini tanımlarken şunu söylemek gerekir: 'Tam da aklımdan geçen parça buydu' dedirten bir tempoda tutuyor sizi. Hele ki son yıllardaki etnik akımdan yaka silkmiş biri olarak, Uğur'un müziği bizlere iyi geliyor.