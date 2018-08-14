Haydi ülke topraklarını keşfetmeye!

Etrafımdaki birçok kişi gibi ben de Avrupa ve Amerika seyahatlerimi erteledim. Peki önümüzdeki günler için planımız ne? Nerelere gideceğiz? En iyisi ülke topraklarını keşfetmek... Hem bir gurme turu yapabilir, hem de daha önce görmediğiniz topraklara ayak basabilir, 'Vay be!' diyebilirsiniz. Ege'nin Maldivler'i olarak bilinen Kalem Adası, 'Deniz olmasa da olur' diyenler için Karadeniz yaylaları, sihirli peribacaları ile Kapadokya ve Bozcaada'nın muhteşem Akvaryum Koyu aklıma gelen ilk adresler...



INSTAGRAM'IN EN POPÜLER&NBSP;3 HESABI

Her geçen gün Instagram'da öne çıkan farklı bir hesap radarımıza giriyor. Tabii insanoğlu nankör; bugün takip ettiğini, yarın takipten çıkıyor. Peki bu sezonun en popüler üç hesabı hangisi? 1- Bikotbitisortmag: Magazinsever bir hali var ancak Hollywood kafası daha cool ve daha dikkat çekici. Fenomenler dünyasına ilk girenlerden Pelin, bir zamanlar Pinkfreud olarak da esip gürlemişti. 2- Burak Altındağ: O da ünlü caps'lerini kendi mizah anlayışı ile harmanlıyor. Diline Gülben Ergen'i, Demet Akalın'ı ve Hande Erçel'i dolaması ile hızla kitlelerin dikkatini çekmeyi başardı. 3- Şokopop: Arşivin tozlu raflarından çıkardığı magazin hikayeleri ile 90'lar rüzgarı estiriyor. Yeni yeni palazlanmaya ve bu rüzgarla savrulmaya başladı.



ALİCİA KEYS İLE KEŞFETTİĞİM TÜRK ROCK GRUBU

Şarkıcı Alicia Keys, Altın Gün isimli Hollanda çıkışlı Türk müzik grubunun yorumladığı 'Halkalı Şeker' parçasını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Birden bire milyonlarca kişi, bu parçanın yeni halinin peşine düştü. Bu videonun altından çıkan grubun albümü, hepimize tanıdık gelen birçok parçayla dolu. Bunlardan bazıları; 'Tatlı Dile Güler Yüze', 'Gonca Dünya', 'Caney' ve 'Kaymakamın Kızları'... 23 Kasım'da Salon İKSV'de sahneye çıkacak grubu yakından tanımak için iyi bir fırsatınız var. Bu topraklardan çıkan ve ezbere bildiğiniz 70'ler türkülerini modern bir makyaj ve restorasyonla dinlemeye aşık olacaksınız.



BOL KALORİLİ VE MÜZİKLİ PAZAR

Şehrin popüler teraslarında barbekü partileri başladı. Bu partilerde, burgerler ve hotdog'larla tam bir kalori bombardımanı yaşanıyor. Yanında da yazlık kokteyller... Bu pazar da öyle geçti. Ardından Harbiye Açıkhava'da Yalın konseri vardı. Yalın'ın benim için yeri ayrı. Konserde tepindim de tepindim! Pazar günü yavaşlamak istemeyenler için iyi bir alternatifti. Sonra mı? Canlı müziğe doyamayanlar Gizli Kalsın'da eğlenceye devam etti. Ve güneş doğarken eve dönüldü...