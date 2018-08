MERT VİDİNLİ

Çeşme'de neler dikkatimi çekti, yeni keşiflerim neler? İşte Çeşme-Alaçatı mekanlarından gözüme çarpan notlar...

Bu yaz birçok plaj, telefon trafiğini yönetememekten şikayetçi.

Özellikle popüler adresler, bu yoğunluğa çözümü, Instagram üzerinden rezervasyon almakta bulmuş.

Başta müşteriler tepki göstermiş ancak çok mantıklı bir yöntem. Böylece mekana gelecek olan müşteriyi seçebiliyorsun. Bu hem sahip olmak istediğin profili belirlemekte yardımcı oluyor, hem de müşteri ve mekan arasındaki güven ilişkisini yönetmeyi kolaşlaştırıyor. Bakalım bu Insta rezervasyon işi nereye varacak?

Veranda Alaçatı; kumda rakı konsepti ile hizmet veren bir mekan.

Saat 23.00'ten sonra vur patlasın, çal oynasın. Biz kişi başı 200'er lira hesap ödedik. Çıplak ayaklı garsonumuz ise biraz sıra dışıydı.

Instagram'ın bu yaz en meşhur adreslerinden biri de Agrovela Hotel. Alaçatı'nın merkezinde yer alan otelin her köşesi Instagram'da kare kare paylaşılıyor.

Bedevi; Alaçatı'da dikkat çeken bir after adresi...

Çeşme'nin yükselen noktalarından biri, Yıldızburnu. Buradaki Nevi isimli mekan, deniz mahsülü ağırlıklı mönüsüyle dillerde.

Emre-Damla Kolburan'ın Reisdere köyündeki 200 yıllık bir taş binada açtığı pizzacı Kolburano's, karbonhidratseverlerin gözdesi.

Walkin de Alaçatı'nın favorilerinden...

Mert Davran'ın sahnesi, her zamanki gibi çok eğlenceli.

Before Sunset, eğlence işini kumların üzerine taşımış. Daha etnik ve bohem bir hava getirmişler. 1 Eylül'de ise kapanış partisi var.