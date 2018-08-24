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MERT VİDİNLİ
24 Ağustos 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Şimdi trend altın günü değil Hermes günü

Geçtiğimiz günlerde bizim kızlar sosican grubuyla yemekteydim. havadisleri almak için en doğru kız grubu; en olay mevzular onlarda. Eylül ayı itibariyle yeni bir gün modeli başlatmışlar kendi aralarında. Eskiler bilir; altın günlerinde kadınlar, her ay birinin evinde toplanır, börekler, çörekler yenirdi. Kararlaştırılan rakam, (altın, dolar veya Euro) o günkü buluşmanın evsahibine verilirdi. Altın günlerinin birçok farklı versiyonunu duydum ancak kulağıma son gelen, tam yeni nesil sosyetik kadınlara göre... Karşınızda Hermes günü canlarım... Evet, Hermes gününde kızlar bir araya geliyor ve sipariş ettikleri çantanın parasını aralarında bölüştürüyorlar. Akıllıca bir gün kafası bence; helal olsun hanımlar size.

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