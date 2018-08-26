Burning Man yine çok şenlikli olacak

Her yıl ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde gerçekleşen Burning Man festivali başlıyor. Ünlü isimlerden birçoğu, son yıllarda Türkler'in de yoğun ilgi gösterdiği festival için Amerika'ya uçtu. Festivalin gediklisi, tabii ki Şeyma Subaşı... Ancak bu yıl sadece Şeyma değil, ilginç isimler de orada olacak. Bu isimlerden ikisi; Mercan Dede ve Halil Sezai... Festivale gidenler, sosyal medyada yine etnik ve bohem paylaşımlar yapacaktır elbet. İstanbul'un popüler müzik adamlarından Cüneyt Öztürk de orada olacak. DJ'lik yapacak olan Öztürk, festival insanlarını eğlendirecek. Her geçen yıl Türkler'in katılımıyla daha da şenlenen festivalden kareleri takipte olun... İlginç kostümler ve iddialı tasarımlarla yine bir görsel şölen yaşanacak. Bu arada Cüneyt Öztürk'ün takipçilerine duyurulur: Kendisi 'Muamma' adlı yeni bir parça yapmış, yakında aşina oluruz.