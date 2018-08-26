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MERT VİDİNLİ
26 Ağustos 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Burning Man yine çok şenlikli olacak

Her yıl ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde gerçekleşen festivali başlıyor. Ünlü isimlerden birçoğu, son yıllarda Türkler'in de yoğun ilgi gösterdiği festival için Amerika'ya uçtu. Festivalin gediklisi, tabii ki ... Ancak bu yıl sadece Şeyma değil, ilginç isimler de orada olacak. Bu isimlerden ikisi; ve ... Festivale gidenler, sosyal medyada yine etnik ve bohem paylaşımlar yapacaktır elbet. 'un popüler müzik adamlarından de orada olacak. DJ'lik yapacak olan Öztürk, festival insanlarını eğlendirecek. Her geçen yıl Türkler'in katılımıyla daha da şenlenen festivalden kareleri takipte olun... İlginç kostümler ve iddialı tasarımlarla yine bir görsel şölen yaşanacak. Bu arada Cüneyt Öztürk'ün takipçilerine duyurulur: Kendisi 'Muamma' adlı yeni bir parça yapmış, yakında aşina oluruz.

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