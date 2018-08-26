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MERT VİDİNLİ
26 Ağustos 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Engincan, bir sosyal kulübün yatırımcısı oldu

'ın oğlu , ülkeye döndü; döner dönmez de yeni bir işe el attı. Engincan'ın yeni işini, geçtiğimiz günlerde bana gönderdiği bir mesaj sayesinde öğrendim. Engincan'ın yatırımcısı olduğu Viell isimli uygulama, bir sosyal kulüp niteliğinde...
Viell; 25-55 yaş aralığındaki yeni nesil iş insanları, vizyonerleri, yabancı ülke vatandaşlarını, expatları, profesyonelleri, sanatçıları, girişimcileri ve tasarımcıları içinde barından bir sosyal kulüp. Viell'da üyeler; sosyal ve iş çevrelerini nitelikli bir şekilde geliştiriyor ve deneyimsel davetlerde keyifli vakit geçiriyorlar. Bravo Engincan! Böyle bir fikrin parçası olmak şahane bir şey. Yeni nesilde fikri olana el vermek, yatırımcı olup büyümesi için yardımcı olmak çok önemli.

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