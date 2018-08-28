Yazın trendi market pozları

Malum, bu yazın en çok konuşulan konularından biri yine Instagram'da verilen pozlar oldu. Peki sezonun en dikkat çekici pozu neydi? Hatırlarsınız; geçmiş yıllarda sosyal medyada bol bol ayak fotoğrafı görürdük ve hepimiz fenalık geçirmek üzereydik. Hiç de estetik değildi... Bu yazın fenomeni ise süpermarket pozları oldu. Sebze-meyve reyonlarında, içecek dolaplarının yanı başında serin serin verilen pozlar, yalandan birkaç parça ürünle doldurulmuş sepetler, alışveriş arabaları... Tamam artık bunun da süresi doldu, sıradaki fikir gelsin...