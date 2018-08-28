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MERT VİDİNLİ
28 Ağustos 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Yazın trendi market pozları

Malum, bu yazın en çok konuşulan konularından biri yine 'da verilen pozlar oldu. Peki sezonun en dikkat çekici pozu neydi? Hatırlarsınız; geçmiş yıllarda sosyal medyada bol bol ayak fotoğrafı görürdük ve hepimiz fenalık geçirmek üzereydik. Hiç de estetik değildi... Bu yazın fenomeni ise süpermarket pozları oldu. Sebze-meyve reyonlarında, içecek dolaplarının yanı başında serin serin verilen pozlar, yalandan birkaç parça ürünle doldurulmuş sepetler, alışveriş arabaları... Tamam artık bunun da süresi doldu, sıradaki fikir gelsin...

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