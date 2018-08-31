Serel’den sonra kimse İngilizce şarkı söylemesin!

Bırakın İngilizce şarkı söylemeyi, mırıldanmaya bile cesaret edemem.

Arkadaş ortamında bile yabancılarla İngilizce konuşurken dikkat ederim;

'Aman abartıya kaçmayayım, aksan yapıp rezil olmayayım' diye düşünürüm. İngilizce konusunda boyumun ölçüsünü bilirim yani...

Hangi ülke vatandaşı olursanız olun; bir dili hakkıyla konuşmak, ancak orada yıllarca yaşayarak olur. O nedenle bence bizim popçuların İngilizce şarkı söyleme işine pek girmemesi gerekir çünkü üç-beş aylık eğitimle bu işler olmuyor.



DÜNYAYA AÇİLABİLİR

Ne var ki; annesi İngilizce öğretmeni olan, ortaokul yıllarından bu yana İngiltere'de müzikal oyunculuk eğitimi almış Serel Yereli, geçtiğimiz günlerde Londra'dayken hazırladığı bir parçanın videosunu Instagram'da paylaştı. Karşımızda bizim topraklardan çıkma değil, İngiliz bir kız vardı sanki... Serel'in söylediği şarkı, doğru iletişim çalışmasıyla tüm dünyada yürür, kimse de nasıl söylediğine tek laf edemez.