Ünlülerin hal ve hareketlerini, saç modellerini, giyim kuşamlarını örnek almayı seviyoruz. Bir dönem etraf David Beckham'lar, Kıvanç Tatlıtuğ'lar kaynıyordu. Bu yazın popüler ismiyse Can Yaman oldu. Rol aldığı diziden sonra; gençler, saçından sakalına kadar her şeyiyle Can'ı örnek almaya başladı. Herkes 2018'in fenomeni olarak Can'ı göstermeye başladı. Etrafınızdaki Can Yaman'lar sizin de dikkatinizi çekti mi?