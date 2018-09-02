Hem çevreyi temizle hem de kalori yak

Ceylan Çapa ve ailesi, geçtiğimiz günlerde Çeşme Ilıca Plajı'nı temizlemeye gitmiş. Çapa, "Ilıca Otobüs Terminali'nin karşısında buluşalım" diyerek Instagram takipçilerini de ayaklandırmış. "Poşetlerimiz ve eldivenlerimizle, beyazlar giyerek Ilıca Plajı'nı temizlemek için bir araya gelelim" diyen Ceylan'a onlarca insan eşlik etmiş. Şimdi bu hareketin benzerini İstanbul için yapma zamanı. Hâlâ arabasının camından kül tablası dökenler, yediği yemeğin kutusunu, poşetini sokağa fırlatanlar var. Bu temizlik hareketine, sosyal medyada güçlü olan birçok kişinin destek vermesi gerek. Kafe ve restoranlarda arkadaşlarımızla buluşup boş boş çene çalacağımıza hem hareket edelim, hem de çevre duyarlılığımızı gösterelim. Aklıma şöyle bir fikir geldi: Her sabah sahil hattında yüzlerce kişi yürüyüşe çıkıyor ve kalori yakmaya çalışıyor. Malum; Bebek-Emirgan hattı Şeyda Coşkun'dan soruluyor. Şeyda, onlarca danışanıyla birlikte bu işe el atsa... Hem daha hızlı zayıflarlar, hem de etrafı güzelleştirirler.