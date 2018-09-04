Bu yaz kına geceleri düğünleri geçti!

Son dönemde şaşaalı düğünleri değil, coşkulu kınaları konuşur olduk. Düğünlerin görsel zenginliğini sosyal medyada tükettik, şimdi sırada kına geceleri var. Son olarak, Mert Fırat'la evlenecek olan İdil Fırat'ın kına gecesini konuşa konuşa bitiremedik. Kınada olup biten her şeyi sosyal medyadaki paylaşımlardan dikizledik. Bengü'nün ve onun ardından gelen Ferhan Şensoy'unkini de tabii... Yazı kapatırken, kına geceleri en trendy kutlama biçimine dönüştü. Şimdi evlenecek kızlar, annelerine kına organizasyonunun en az düğünleri kadar önemli olduğunu ve aynı şaşaayı kınada da istediklerini söylüyormuş. Bunlar hep sosyal medyanın marifeti...