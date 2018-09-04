Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mert Vidinli > Bu yaz kına geceleri düğünleri geçti!
MERT VİDİNLİ
04 Eylül 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Bu yaz kına geceleri düğünleri geçti!

Son dönemde şaşaalı düğünleri değil, coşkulu kınaları konuşur olduk. Düğünlerin görsel zenginliğini sosyal medyada tükettik, şimdi sırada kına geceleri var. Son olarak, Mert Fırat'la evlenecek olan İdil Fırat'ın kına gecesini konuşa konuşa bitiremedik. Kınada olup biten her şeyi sosyal medyadaki paylaşımlardan dikizledik. Bengü'nün ve onun ardından gelen Ferhan Şensoy'unkini de tabii... Yazı kapatırken, kına geceleri en trendy kutlama biçimine dönüştü. Şimdi evlenecek kızlar, annelerine kına organizasyonunun en az düğünleri kadar önemli olduğunu ve aynı şaşaayı kınada da istediklerini söylüyormuş. Bunlar hep sosyal medyanın marifeti...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN