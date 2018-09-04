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MERT VİDİNLİ
04 Eylül 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Davetiyeler geldi

11-14 'de düzenlenecek Moda Haftası'nın davetiyeleri gelmeye başladı. İlk mesaj, 'Ajandalarınıza notunuzu alın' diyen Deniz Berdan'dan geldi. 11 Eylül Salı günü, sahne onun. Bakalım nasıl bir şov hazırladı...

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