Davetiyeler geldi

11-14 Eylül'de düzenlenecek İstanbul Moda Haftası'nın davetiyeleri gelmeye başladı. İlk mesaj, 'Ajandalarınıza notunuzu alın' diyen Deniz Berdan'dan geldi. Moda haftasında 11 Eylül Salı günü, sahne onun. Bakalım nasıl bir şov hazırladı...
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