Davetiyeler geldi

11-14 Eylül'de düzenlenecek İstanbul Moda Haftası'nın davetiyeleri gelmeye başladı. İlk mesaj, 'Ajandalarınıza notunuzu alın' diyen Deniz Berdan'dan geldi. Moda haftasında 11 Eylül Salı günü, sahne onun. Bakalım nasıl bir şov hazırladı...