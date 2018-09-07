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MERT VİDİNLİ
07 Eylül 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Veganlar için iki öneri

Şehrin popüler mekanlarının yenilenen mönülerinde ne var ne yok bir bakayım, kendime güzel sofralar kurayım derken, çevremdekilerin uyarılarıyla karşılaştım. Şu sıralar şarbon hastalığı yayılıyor ve hakkında en çok araştırma yapılan hastalık da buymuş. Hal böyle olunca şu sıralar hepimiz veganız ve hayvansal gıdalardan uzak duruyoruz. Tabii bu durumu umursamayanlar da hayli fazla... Bu arada yemeği sürekli dışarıda yiyenler için, ne yazık ki İstanbul'da vegan lezzetler konusunda tavsiye edebileceğim pek mekan yok. Ama Etiler-Bebek hattında bir yerler ararsanız, Gab Foods ve Bi Nevi Deli tavsiyemdir.

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