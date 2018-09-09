Sarah Jessica Parker umursamaz, Cahiara Ferragni kaprisli

48 saatliğine aşıklar şehri, Romeo ve Juliet'in evinin olduğu Verona'daydım. Etraf ünlü blogger, model ve bol bol Uzakdoğulu turist kaynıyordu.

Kafileler halinde o dar sokaklarda bir aşağı, bir yukarı yürüdük.

Peki, ufak İtalyan şehrinde neler oldu?

Sarah Jessica Parker ile beraber seksi bir defile izledik. Sarah'ın ağzında bir sakız; neredeyse peçete verip 'Çıkar abla' diyecektim. Bir insan, o kadar şık bir davette onur konuğuyken nasıl olur da sürekli sakız çiğner? Ya sigarayı bırakıyor, ya da takıntısı var.

Yeni gelin Chiara Ferragni de oradaydı. Kameralar ona karşı, olduğundan çok daha fazla ilgiliydi ama duyduğuma göre korkunç derecede kaprisli ve sorunlu davranmış, gıcıklığı üstündeymiş.

Dünyanın en önemli stil ikonları arasında yer alan Alexa Chung; en tatlı, en güleryüzlü isimlerden biriydi. Onunla fotoğraf çektirmek isteyen yeni nesil sosyal medya ünlülerine kucak açan samimi bir tavrı vardı.

Bu arada aşıklar şehrinde Romeo ve Juliet'in evinin duvarlarına aşıklar, isimlerini yazıp mutluluklarını ölümsüzleştiriyormuş. Ancak şehre çok kez gelenler 'Aman bu duvara bir şey yazmayın, ilişkiler hep ayrılıkla sonlanıyor' dedi.

Biz de kaçtık... Moda için şehri işgal edenlerin yanı sıra, bir grup Türk ahalisi de Andrea Bocelli'nin dünya turnesinin son ayağı olan Verona'ya uçtu. Bu yüzden sosyetik çiftlerimiz, bu hafta sonuna Venedik ve Verona tatilini birlikte sıkıştırdı.

Mutluluklar Ferhan ve Cem!

İtalya seyahatim yüzünden, yakın arkadaşım Ferhan Şensoy ve Cem Öget'in düğünlerini kaçırdım. Üstüne uçağımız rötar yiyince düğünü Instagram'dan izlemek durumunda kaldım. Uzun zamandır birlikte olan #cemfer ikilisine mutluluklar dilerim.