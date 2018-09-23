Instagram için Contemporary!

Hadi bakalım; kalkın, Nişantaşı'na gidelim, sanat işlerinin bir parçası olalım. Sanatsal takıldığımız son gün bugün. Contemporary'yi ziyaret edip eserleri görebilirsiniz. Ben de iki günümü oraya ayırdım ve farklı insan tipleri ile karşılaştım. Gerçekten sanat eseri almak isteyen, bunu yatırım olarak gören, elinde ajandası ve eserler arası fiyat karşılaştırması yapanlar var. Bunlar gerçek alıcılar. Bir de Instagram'ına kuvvet gezenler var. Onların aslında sanatla kıyısından köşesinden alakası yok. İlk günkü davete katılan zenginlerin peşine takılıp Contemporary'yi görmeye gelen ve gördükleri her eseri sosyal medyada paylaşan insanlar. Yani sadece paylaşım yapmak için orada bulunanlar. Kendini göstermek isteyen ünlümsü tipler. Sadece 'Oradaydım ve entelektüelim' tavrı takınmak isteyenler. Onlar magazincilere bol bol poz verip bir-iki pozu birkaç dergide çıksın diye zorlayanlar. Birileri de bu tür etkinlikleri gereksiz görüyor. Oysa İstanbul günümüzde dünyanın en popüler şehirleri arasında; ne kadar çok özel haftalar, etkinlikler, davetler olursa, o kadar globalleşiriz. Yani bu tür kafaları geçelim lütfen.



ANNESİNİN İZİNDEN GİDİYOR

Daha önce size Tara de Vries'den bahsetmiştim. Kendisi, Özlem Kaymaz'ın kızı. 20 yaşında ve Türkiye Güzellik Yarışması'na hazırlanıyor. Çok sıkı bir kampa aylar öncesinden girmişti. Yarışmaya günler kala Tara'nın yukarıdaki fotoğrafını görünce 'Bu kız tamam' dedim. Bakalım annesi gibi birincilikle bu işi sonlandıracak mı, Türkiye güzeli olacak mı...



BERKCAN GÜVEN'LE TANIŞTIM HEY GENÇLER!

YouTube dünyasının hayatımıza kazandırdığı bir isim o; Berkcan Güven. Henüz 21 yaşında. Rahat, samimi, özgüveni yüksek. Biz zamanında öylemiydik? Hayır tabii ki önümüzü bile göremiyorduk. Şu an kendisi radarımda. Duruşu çok cool. Ünlüler kervanına yeni giren bir isim. Ailesi ile çektiği videolar ile meşhur olmuş. Gençlik peşinde bu küçük dev adamın.