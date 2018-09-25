Evindeki partide çantası çalındı

Evinizde bir davet veriyorsunuz ve arkadaşlarınızı ağırlıyorsunuz. Evde her şey ortada ve giyinme odasının kapısı açık. Davet bitiyor, misafirler gidiyor. Aradan zaman geçiyor; önce bir şey anlamıyorsunuz. Daha sonra ise pahalı bir çantanızı arayıp bulamıyorsunuz. Gel zaman git zaman, kayıp çantayı bir davette arkadaşınızda görüyorsunuz! Bu arkadaş, önce yüzsüz bir şekilde size selam veriyor, sonra da mekanı terk ediyor. Siz de 'Bu benim çantam' diyemiyorsunuz. İlginç bir olay değil mi... Kleptomanlığın sınırları aştığı bu dönemde, siz siz olun etrafınıza dikkat edin.