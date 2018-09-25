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MERT VİDİNLİ
25 Eylül 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Sevgili seçiminde yeni kriter dijital uyum!

Yeni nesil çiftler, hangi özellikleri birbirleriyle uyuşunca 'Bu iş tamam, evlenebiliriz' diyorlar acaba?
Peki siz hâlâ eski kafalı, geleneksel biri misiniz?
Birisine 'evimin direği', 'hayatımın kadını' demeniz için hangi konularda anlaşmanız gerekiyor, ben söyleyeyim...
Evlenmek üzere olan bir çift arkadaşım, ortak özelliklerini şöyle sıraladı:
¦ "İkimiz de Instagram delisiyiz; fotoğraf çektirmeyi, paylaşmayı seviyoruz."
¦ "Dijital zevklerimiz bire bir uyuyor."
¦ "Spor tutkunuyuz; birlikte spor salonuna gitmeyi, pilates ve yoga yapmayı seviyoruz."
¦ "Yeni mekanları, restoranları, barları keşfe çıkıyoruz. İkimiz de trendlerin peşinden koşmayı seviyoruz." Ee yeni nesil böyle; sevgili seçimindeki eski kurallar rafa kalktı, benden söylemesi.

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