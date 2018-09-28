Çağla, kesin Naomi genı taşıyor!

Moda haftasının dışında kalıp kendi seçtikleri tarihte ve mekanda koleksiyonlarını görsel bir şovla sergileyen iki isim vardı:

Cengiz Abazoğlu ile Raisa&Vanessa... Bu hafta, onların haftasıydı.

Peki bu defilelerden akılda neler kaldı?

¦ Cengiz Abazoğlu'nun adL için hazırladığı koleksiyonun defilesinde, son dönemin en çok konuşulan ismi Defne Samyeli de podyumdaydı...

Samyeli, Cher'in 'Strong Enough' parçasını seslendirdi. Gözler, Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'ı aradı haliyle...

¦ Abazoğlu defilesinde podyuma çıkan modeller arasında en çok dedikodusu yapılan isim Özge Ulusoy'du.

Kadınlar arasındaki mevzu, Özge'nin yeni sevgilisinin ne kadar yakışıklı olduğuydu. Acaba Özge, bundan sonra sevgilisiyle birlikte Londra'da mı yaşar dersiniz?

¦ Defilenin yıldızlarından Çağla Şıkel'in, Naomi Campbell geni taşıdığını düşünüyorum. Çağla podyumda yürürken, onu izleyen birçok kadın 'Yarın spora başlıyorum' diyordu. Başlasın diyetler, yürüyüşler, yogalar, pilatesler...

¦ Raisa&Vanessa defilesinin yapıldığı gün; yağmurlu ve soğuk hava, modacı ikizleri epey strese soktu. Butterfly Effect başlıklı 2019 ilkbahar/yaz defilesi, açık havada yağmur altında gerçekleşti. Defile alanı hınca hınç doluydu.

Malum; bir Raisa&Vanessa defilesi izlemek, çok trendy bir hareket.

Öyle ki; beni arayıp "Defileye gitmek istiyorum ama davetli değilim, ne yapabilirim?" diyenler bile oldu.

¦ Defile boyunca acaba modellerden biri kayıp düşer mi diye endişe yaşadım; gözlerim hep topuklu ayakkabılarındaydı.

Neyse ki kazasız atlatıldı.

¦ Koleksiyondaki parçalar kadar, defileyi Raisa&Vanessa imzalı kıyafetleriyle izleyen ünlü isimler de dikkat çekti. Şeyma Subaşı, Hande Ataizi, Seda Bakan ve Ceylan Çapa; bu isimlerden birkaçıydı.

¦ Defilenin sonunda Berrak Tüzünataç podyumdaydı.

Raisa&Vanessa'nın Nike için tasarladığı ve 150 adet üretilen ayakkabılar da defilede görücüye çıktı.

Berrak da, kampanyadaki güçlü kadın profilini temsilen podyumda yürüdü.