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MERT VİDİNLİ
28 Eylül 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Güzellik yetmez eğitim de şart

Bu yılki Miss Turkey'de birinci seçilen Şevval Şahin'in eski fotoğrafları ortaya çıkınca 'Estetikli güzel olur mu, olmaz mı?' tartışması başladı. Bence olur... Bella Hadid, Kendall Jenner ve daha birçok ünlü modelde estetik var. Ayrıca eski güzellerimize bakalım; onlar da kraliçelik tacını taktıktan sonra seri estetik ameliyatlar geçirdi. Bu yıl Miss Turkey'de ilk üç sırayı alan güzellerin eğitim durumu dikkat çekici. Şevval Şahin, Londra'da okuyor. Tara De Vries, bu sene yurt dışındaki okulundan Koç Üniversitesi'ne geçti ve üç dil biliyor. Roda Irmak Kalkan ise Milano Üniversitesi'nde Politika-Ekonomi eğitimi alıyor ve orada yaşıyor. Demek ki güzellikte sadece vitrin değil; sosyokültürel seviye de çok önemli.

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