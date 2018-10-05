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MERT VİDİNLİ
05 Ekim 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Bir iddia üzerine aşk yaşamak...

İlk duyduğumda birazcık ergen, biraz liseli muhabbeti gibi geldi ama bu olay, 'un popüler mekanlarında takılan, gezgin, hafif sosyetik bir kesimin içinde yaşanıyor. Erkek arkadaşları ile girdiği bir iddia üzerine 'dan şu anki kız arkadaşına 'yürüyen' ve tanışıp kısa sürede ilişkiye başlayan bir erkeğimiz var. Bir iddia üzerine başlayan bu ilişki, şu an ileri bir boyuta gelmiş. Konudan bihaber kızımız ciddi planlar yapıyor; bugün, yarın kulağına gider mi durum, bilinmez. Yakında erkeğimiz kızdan ayrılıp yoluna bakar mı ya da gerçekten bu iddia evliliğe kadar gider mi; göreceğiz.

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