İnsanların kilosunu dile dolamaktan bıkmadınız mı?

Buse Terim, Instagram'da doğum kiloları hakkında yazılan yorumları okuyunca şaşkınlığa uğramış.

Buse, hakarete varan yorumları ifşa etmiş ve belden aşağı vuran saygısızlara sert bir dille cevabını vermişti.

Buse'ye gelen yorumları okuduğumda gözlerime inanamadım. Benzer sözleri ben de işitiyorum, hem de arkadaşım dediğim insanlardan... Sen hiç üzülme Buse...

Geçtiğimiz günlerde benzer bir vaka da Berrak Tüzünataç'ın başına geldi. Bir grup insan Berrak'ın zayıflığını dile dolamış, kilosunun endişe uyandırdığını yazıp çizmişler yani benzer kilo linçini Berrak'a da yapmışlar. Bir zamanlar Sibel Can ve Cem Yılmaz'ın kilolarına da dil uzatıyorduk. Lütfen artık başkalarının fizikleri hakkında yorum yapmayı bırakalım.

Yeter, lütfen yeter.