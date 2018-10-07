Evleri dikizleyen adam

Geçtiğimiz günlerde bir bar gezgini adam gördüm. Bir kitap yazdığından bahsediyordu. 'Aman cool gözükme çabası' dedim ama konusuna kulak kabartınca biraz ürperdim. Oturduğu sitedeki evinin penceresinden dürbünle gece/gündüz dikizlediği komşularının hikayesi olacakmış bu kitapta. Onların değişen yaşamları, sevinçleri, acıları ve dahası belki en özel, en mahrem anları. Bu hikaye aklıma Alfred Hitchcock'un 'Arka Pencere' filmini getirdi. Film; iş kazası geçirerek ayağını kıran ve evinden dışarı çıkamayan bir foto-muhabirinin yan apartmanlardaki komşularını fotoğraf makinesiyle izlemeye başlamasını, bu sayede insanların özel hayatları hakkında bilgi edinmesini anlatıyordu. Şu an bu yazıyı yazarken camdan dışarıya baktım da; ya o adam tam karşımdaki binada yaşıyorsa? Ya o hikayelerden birinde ben varsam? En iyisi ben perdeleri kapatayım, siz de öyle yapın.