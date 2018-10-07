Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mert Vidinli > Evleri dikizleyen adam
MERT VİDİNLİ
07 Ekim 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Evleri dikizleyen adam

Geçtiğimiz günlerde bir bar gezgini adam gördüm. Bir kitap yazdığından bahsediyordu. 'Aman cool gözükme çabası' dedim ama konusuna kulak kabartınca biraz ürperdim. Oturduğu sitedeki evinin penceresinden dürbünle gece/gündüz dikizlediği komşularının hikayesi olacakmış bu kitapta. Onların değişen yaşamları, sevinçleri, acıları ve dahası belki en özel, en mahrem anları. Bu hikaye aklıma Alfred Hitchcock'un 'Arka Pencere' filmini getirdi. Film; iş kazası geçirerek ayağını kıran ve evinden dışarı çıkamayan bir foto-muhabirinin yan apartmanlardaki komşularını fotoğraf makinesiyle izlemeye başlamasını, bu sayede insanların özel hayatları hakkında bilgi edinmesini anlatıyordu. Şu an bu yazıyı yazarken camdan dışarıya baktım da; ya o adam tam karşımdaki binada yaşıyorsa? Ya o hikayelerden birinde ben varsam? En iyisi ben perdeleri kapatayım, siz de öyle yapın.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN