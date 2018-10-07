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MERT VİDİNLİ
07 Ekim 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Instagram meraklıları koşun!

Fotoğraf çekmek, olmazsa olmazımız. Binlerce beğeni uğruna yorumlar alıp pozdan poza girmeye bayıldığımız şu günlerde 'ınıza şenlik bir mekan önereceğim: Flamingoköy. 'da oturanlar için hafta sonu doğaya kaçmalık Çatalca'da bulunan Flamingoköy, kahvaltı mekanı olarak hizmet verse de aynı zamanda bir barbekü alanı. Siz dere kenarında kahvaltınızı yaparken, flamingolar da yanı başınızda size eşlik ediyor. Bol bol da fotoğraf çekiyorsunuz. Havalar çok da soğumadan bugün rotanıza ekleyebilirsiniz. Ufak bir önerim daha var: Shangri La İstanbul'da Gaziantep Et ve Kebap festivali var. Kebaba doymak isterseniz Gaziantep'in fenomen ismi Küşlemeci Mehmet Usta'nın elinden çıkma lezzetlere kendinizi bırakın.

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