Yeni gece kulüpleri yolda

İstanbul gece hayatına dair olur olmaz dedikodular çıkıyor. Yok efendim; 'gece hayatı bitti, eğlencesi mi kaldı şehrin' falan filan. Ancak işler hiç de öyle değil. Karaköy'de açılan No More, Sanayi Mahallesi'nin hemen ardındaki Mu İstanbul ve yeni nesil kokteyl barı Chicki Boom; bunlar kulağa gelen yeni popülerler. Dahası da yolda. Bir de geçtiğimiz sezondan yoluna devam edenler var; Jungle 8 gibi. Neymiş o zaman, İstanbul eğlenmeye devam ediyormuş.



Yabancı gelinlerle evlilikler kısa sürüyor

Geçtiğimiz günlerde yabancı biriyle evli bir arkadaşımla laflıyoruz. Anlatıyor: "Boşanma arifesindeyiz. Ortada iki çocuk var. Bekarken, gezip tozarken her şey tozpembeydi. Ancak çocuklar olunca evlendiğim o cool, o tatlı kadın, benim için Türkçe'yi söken büyük aşkım gitti; kendi kültürü ile çocuklarını yetiştiren, ortak paydada buluşamadığım, hatta çatıştığım bir kadın geldi. Belki de en başında hata bendeydi." Buna benzer çok hikaye duyuyorum. Nedeni ise apaçık ortada; farklı kültür başta heyecan verir, kalabalık ortamlarda yanınızdaki kadın dikkat çeker, herkesten farklı olursunuz. Ancak daha sonra kendi özünüzü, ailenizde gördüğünüzü özlersiniz. Bu yazı da şu sıralar tercihlerinden ötürü pişmanlık duyan adamlara gelsin.



Sigara içemezsem gelmem!

İstanbul mekanlarında rezervasyon yaptırılırken en çok şu soru soruluyor: Mekanda sigara içiliyor mu? Cevap 'hayır' ise rezervasyon yapılmıyor. Bu konuda pazarlık had safhada. Kimse mekanın terasında veya kapı önünde içmeye razı değil. Malum sezon açıldığından kışlık mekanlarda sıkı bir denetim var. Sigara yasağını deleni işletmeciler çok sert uyarılıyor. İşine gelmeyen müşteri de mekanı terk ediyor. Peki sorarım; yurt dışında aynı kaprisi yapabiliyor musunuz?



Bu hafta dikkatimi çekenler

* Sosyal medyada bitmek bilmeyen bir asker uğurlaması yaşandı bu hafta. Birçoğu 21 günlük bedelliden faydalanan tanıdıklarımdı tabii ki. Kısa süreli bir sakinlik yaşanacak sosyal yaşamda, 90 jenerasyonundan erkekler olmadan... Şarkıcısından gazetecisine, cemiyet adamlarından oyunculara kadar... Hatta GÜNAYDIN ailemizden Yüksel Yavuz da gitti askere, hayırlı tezkereler. Dönünce mi? Bol bol kutlamalar yapılır elbet...

* 'Yol Arkadaşım 2' filminin galası ve kutlama partisi çok eğlenceli geçmiş, orada olamadım ancak pazar tavsiyesi olsun bizlere. Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Ezgi Eyüboğlu Yıldırım nasıl bir iş çıkarmış gidip izleyelim.

* Farklılık isteyenler için 20 Ekim'e kadar Shangri La İstanbul'da, Gaziantep Et ve Kebap Festivali var. Benim gibi yöresel lezzetleri kovalayan birisiyseniz mutlaka gidin, çatlayana kadar yiyin.

* Sosyal medyanın en eğlenceli anları da kankiler Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın gece gezmesinde yaşandı. Arkadaşları Deniz Seki'yi People'da dinlemeye gitmişler. Bol bol canlı yayın yapıp takipçileri ile o anlarını paylaştılar. Bu kış ikilinin gezmeleri çok konuşulur.

* Bünyamin Aydın'ın kurucusu olduğu Türkiye'nin öncü sokak giyim markası Les Benjamins, Teşvikiye Akkavak'da yeni bir konsept mağaza açtı. Üç katlı mağazanın içerisinde dünya markalarından da seçkiler var. Nişantaşı'nda sokağa taşan bir açılış partisi yapan Bünyamin'in bir sonraki adımını merak ediyorum.