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MERT VİDİNLİ
19 Ekim 2018, Cuma MERT VİDİNLİ

Vale hizmetinin 50 lira olması...

Bu haftanın sorunsalı buydu...
Bir arkadaşım, gün içinde katıldığı davetlerden bahsediyordu:
"En az üç-dört yere uğruyorum, 30-50 lira arasında vale ücreti ödüyorum.
Özellikle akşam yemeklerinde ve gece gezmelerinde bu ücret daha da artıyor. Bazen gittiğim mekanların arka sokaklarında yer arıyorum ama kolay olmuyor." Zaten 30 liralık vale ücreti olan yerlerde, vale arkadaşlar daha yüksek rakamlar alabilmek için türlü taklalar atıyor. Araç kullanmayan biri olarak, böyle bir masraf kalemim olmadığı için şükrettim.
Ee en iyi araba, arkadaşımın arabası...

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