Video paylaşmak için kursa gidenler

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir tweet attı:

"Kiminle konuşsam, karşılaşsam 'Youtuber oldum' diyor.

Hâlâ doktor, avukat, öğretmen olmak isteyenler var değil mi?

Doğmamış evladımı online sünnet ettireceğim korkusu sardı." Bu tweet'i okurken çok güldüm.

Benzer bir durum, benim çevrem için de geçerli. Ev hanımları bile artık evde stüdyo kuruyor; el işlerini, mutfaktaki hünerlerini ve çocuk bakım yöntemlerini videoya çekip paylaşıyor. İç mimar ve dekoratör arkadaşlarım; ev dekorasyonu yaparken, evsahiplerinin Youtube çekimlerine uygun köşeler istediklerini, uygun ışığa sahip noktalar talep ettiklerini söylüyor.

Bir de Youtube'da online eğitim verebilmek için yemek okullarına, yoga ve pilates akademilerine gidenler var. Eskiden bu insanlar, kendi mekanlarını ve stüdyolarını açmak için eğitim alırlardı.

Bakalım uzun vadede neler olacak...