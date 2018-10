Mide ameliyatı olanlar halsiz ve mutsuz

Malum, mide ameliyatları aldı başını gitti; etrafta kilolu insan kalmadı. Görüntüde herkes mutlu ve zayıf... Ancak etrafımdan gördüğüm kadarıyla, bu ameliyatı geçiren kişilerin en büyük sorunu hiçbir şey yiyememek ya da yedikleri her lokmayı kusmak. Geçtiğimiz günlerde bu ameliyatı olan bir grup arkadaşımla yemeğe gittik. Sırayla tuvalete gidiyorlar, sonra gözleri kan çanağı olarak geri dönüyorlardı. Halsizlik ve mutsuzluklarını saymıyorum bile. Tek motivasyonları ise her istediklerini giyebilmek, o kadar. Bence çareyi ameliyatta aramak yerine, nefsini yönetmeye çalışmak gerek. Hele ki yüksek kilolarda olmadan, obezite sınırlarını aşmadan mide ameliyatı olanlar, aman dikkat! Ameliyat olmadan önce ünlülerin zayıflama yöntemlerine göz atın derim. Belki bıçak altına yatmadan önce bunları denemek istersiniz...



AMAZON TÜRKİYE BİZİ KESTİ Mİ?

Çok sıkı online alışverişçi arkadaşlarım var. O site benim, şu site senin geziyor, kredi kartlarını bu sitelerde patlatıyorlar. Bu alanın en iyilerinden Amazon, Türkiye pazarına girince heyecanla siteye dalmışlar tabii. Ancak hayal kırıklığı yaşamışlar; 'Nerede Amazon'un yurt dışı ayağı, nerede New York'ta arkadaşımızın ev adresine yolladığımız ürünler' diyorlar... Birçok yerli site, çok daha dolu ve zengin ürün yelpazesine sahip. Şimdilik zayıf görünen Amazon toparlayacak mı göreceğiz.



DUVARLARI TUBA'NIN RESİMLERİ SÜSLÜYOR

Levent'teki Set Kebap'ın yanı başında açılan Chicki Boom, bu haftanın en çok konuşulan mekanı oldu. Kokteylleri, fonda çalan 90'lardan yabancı parçaları ve cool tipleri bir yana, mekanın duvarlarını süsleyen Tuba Büyüküstün imzalı resimler de dikkat çekici. Tuba'nın duvarlara resmettiği insan figürlerini görünce, onun elinden çıkan bir tablom olsun evimin duvarına asayım istedim.



ÜNLÜLER GİBİ ZAYIF

* Natalie Portman, bir yıl boyunca vegan beslenip 1200 kalorilik bir diyet uygulamış. Ayrıca her gün 2 kilometre yüzmüş.

* Beyonce, iki hafta boyunca limonata diyeti yapmış. Ama bu bildiğimiz limonatalardan değil; limon suyu, biber ve akçaağaç şurubundan yapılmış bir içecek.

* Anne Hathaway ise gün içinde sadece kuru yulaf ezmesi, birkaç turp ve humus yiyerek zayıflamış.