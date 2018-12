Tıka basa kalabalık yeni yıl partisi!

Gazetemiz GÜNAYDIN'ın yeni yıl davetinin diğerlerinden farkı ne biliyor musunuz? Kimse birinci olmak ya da ödül almak için bu geceye gelmiyor. Gerçekten eğlenmek, sohbet etmek, bir arada olup uzun zamandır görmediği arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek için geliyor. Bir dönem aynı dizinin setinde kanka olan oyuncular, bu gecede öyle bir kavuştular ki görmeliydiniz. 'Muhteşem Yüzyıl' setinden bugüne Pelin Karahan-Tolga Sarıtaş karşılaşması... Bir de sosyal medyayı karıştıran, pop müziğin her neslin starlarının bir arada oturduğu o fotoğraf karesinde;

Ajda Pekkan, Gülşen, Edis ve Aleyna Tilki bir aradaydı.

People'a sığamadık adeta, o kadar dolup taşmışız ki GÜNAYDIN'ın sayfalarında gördüm bazı ünlü isimleri.

Keşke kapıda dursaymışım. İyi ki GÜ- NAYDIN ailesinin bir parçasıyım, iyi ki varsın Sinan Özedincik...

Madem 2018'le vedalaştık;

Peki ben bu yılı nasıl kapattım? Gündemimi karıştıran mevzular oldu, yıl boyunca neler yaptım, kimleri takibe aldım, hangi mekanlara gittim? İşte özeti...

Türkiye'de gençler en çok rap dinledi ben de trendlerin gerisinde kalmamak için rap dünyasına hızla giriş yaptım, Bay baay pop; hoşgeldin Ezhel, hoşgeldin Gazapizm Spotify listeme.

Meghan Markle milli gelin gibi sevilince, İngiliz kraliyet ailesi yıl boyunca benim de gündemimde oldu.

Meghan'ın hayatına dair ne varsa araştırdım; ah içimdeki meraklı Melahat.

2018'de her hafta sonu çifter düğüne katıldım.

En çok arkadaş evlendiren ben oldum. Gidemediklerime de bol bol insta tebrik mesajı yayınladım. Ünlü isimler de bu listedeydi haliyle; Arda Turan- Aslıhan Doğan, Bengü-Selim Selimoğlu, Selin İmer-Mustafa Ceceli, Burcu Esmersoy-Berk Suyabatmaz, Ferhan Şensoy-Cem Öget, Simge Fıstıkoğlu-Emre Tavukçuoğlu...

Sosyetik, cemiyet aileleri de saymaya kalkamadım...

Bir gecede bir sezonluk dizi izleyerek rekorlar kitabına adımı yazdırdım. 'Hanedan', 'Hakan: Muhafız', 'The Good Place', 'Tepedeki Ev', 'Elite', 'Bodyguard'; uykusuz gecelerimin sebebi oldu.

Bu sene Yemek Sepeti'nden en çok siparişi ben vermiş olabilirim. Karbonhidrat bağımlısı olduğum da ispatlanmış oldu. Kilo durumum mu? Hiç söylemeyeyim arkadaşlar.

Kilo durumu değişkenlik gösterince gardrobuma da yeni parçalar ekledim. Ama bu sene Türk markalarına yöneldim. Hoşgeldin Koton ve LCWaikiki.

Benim için en radikal hareket, ev taşımak oldu. Sil baştan hayat kurdum. Favori adreslerim de değişip Chicki Boom, Da Mario, Cantinery, Gab Foods ve Backyard oldu.