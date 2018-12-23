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MERT VİDİNLİ
23 Aralık 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

O uygulama boşanma sebebi olabilir

Akıllı telefonlara gelen o uygulama ile hepimiz yandık. Neden mi? Çünkü artık çift sim uygulaması hayatımıza giriyor, yani aynı telefon içinde iki farklı telefon numaranız olacak. Bu durum hayli kafa karıştırıcı. Özellikle sosyetik ortamlarda çiftler arasında yeni bir krizin habercisi olacak. Yakın bir kız arkadaşım, bu durumdan çok dertli. "Ben çok kıskancım. Kocamın her an hayatını didik didik eden biriyim, şimdi bilmediğim bir telefon hattı olacak. Ne yapacağım" diyor. Boşanma sebebi bile olabilir bu durum. Ferzan Özpetek'in filmi 'Cebimdeki Yabancı'yı izlemediyseniz mutlaka seyredin; benzer durumlar yaşanıyor filmde.

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