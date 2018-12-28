MERT VİDİNLİ

Bu tabiri yeni duydum: Ara sıcak kadınlar! Kim için mi kullanılıyor? Bizim tabirimizle 'rebound kızlar'. Hemen açıklayayım; uzun bir ilişkiden çıkan erkekler, kadınlar gibi evde oturup yas tutmuyor, arkadaşları ile taktik konuşmaları yapmıyor, hızla yeni bir ilişkiye giriyorlar. İşte o ilişkiye girdikleri kadınlara da 'ara sıcak kadınlar' deniyormuş. Kızlar lafım size; uzun ilişkiden çıkmış adam ancak kafa dağıtmak, eski alışkanlıklarından kurtulmak için size demir atıyor olabilir. Aman dikkatli olun, böyle adamlara sakın pas vermeyin.



ARABALARINI GARDIROP YAPANLAR

Aralık ayının son günlerinde İstanbul insanı bir davetten diğerine koşuyor. Herkeste bitmeyen bir telaş var. Peki bu partilerden, kutlamalardan geride neler kaldı? Cemiyet kadınları, magazinel isimlerle bir arada olmak istemiyor. Özellikle sansasyonel isimlerle aynı çatı altında eğlenmekten kaçınıyorlar. Bu hafta bundan dert yanan bir sosyetik hanımefendi, bulunduğu daveti ışık hızıyla terk etti. Aynı gecede iki, hatta üç farklı davet olunca, ünlü isimler çareyi otomobillerinde üstlerini değiştirmekte buldu. Neden aynı kıyafetle katılmadılar? Tabii ki eleştiri oklarına maruz kalmamak için. Arabasının bagajını gardırop haline getiren hanımlara büyük alkış! L'officiel dergisinin, Okan Bayülgen'in sahibi olduğu Dada Kabarett'de yeni yıl partisi vardı. Gecenin dikkat çekeni Afra Saraçoğlu'ydu. Bu kız gümbür gümbür geliyor benden söylemesi; içten, samimi, ego bulutunda yaşamayan hal ve tavrı ile 10 numara 5 yıldız. Gecenin sahne performansı ise Hande Subaşı'na aitti.



HER ZEVKE UYGUN YILBAŞI PROGRAMLARI

Kimisi İstanbul'dan kaçmanın derdinde, kimisi de şehrin doyasıya tadını çıkarmayı düşünüyor. Peki en çok hangi mekanlar gezginlerin dilinde? Hemen sıralıyorum... Cool takılmak isteyenler Arnavutköy'deki Any'de, canlı müzik kovalayanlar Bebek'teki Angie'de Baran Bayraktar'ı dinleyecek. Chicki Boom, disko kafası yaşamak isteyenleri mutlu edecek. Nişantaşı'ndaki Galvin, iyi yemek arayanların tercihi olacak. Glen's'te, Selen Servi ve Murat Tokuz performans sergileyecek. Etiler'deki Martinez'de, Hande Subaşı sahnede olacak. La Boucherie'de, yine canlı performans eğlencesi var. Karaköy Mitte'de DJ Funky C konukları eğlendirecek, Nişantaşı'ndaki Must'ta ise kendi markasını yaratan Bünyamin Aydın, DJ kabininde olacak.



2000'LİLER GECELERDE

Bir zamanlar 90'lılar sokaktaydı; onlar neredeyse emekli olacak gece hayatından. Şimdi 2000'liler boy gösteriyor. Gece gezmelerimde gördüm ki; yurt dışında okuyan gençler, sömestir tatili için İstanbul'a ayak basmışlar. İstanbul mekanlarında bir gençleşme görürseniz şaşırmayın. Büyük gruplar halinde geziyorlar. Yeni nesil kafaları anlamak için peşlerindeyim.