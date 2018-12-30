Yaptı yine yapacağını!

Tarkan'ın yeni Coca Cola reklamında, omzunu sallayıp video çekenler akımı mı yaratılmak istenmiş? Olabilir. Belki hepimiz birer yudum alarak bu dans akımının bir parçası olup Instagram hesaplarımızda paylaşımlar yapacağız. Bekleyip görelim. Ancak milletimizin yorumlarına bayılıyorum. Ekşisözlük yazarlarının, kahkahası bol yorumları var mesela. Tarkan'ın dansı için kulunç kütletme dansı demişler. Bari bir şarkı söyleseydi, ezberimize yeni bir parça alsaydık, hoş olmaz mıydı? Bu reklam filminde madem bir akım yaratacağız, belki de Nusret başkahraman olabilirdi Tarkan yerine. Saltbae'den sonra kıvrak zekasıyla yeni bir hareket yapar, biz de ardından giderdik. Neyse; Tarkan kendini konuşturdu mu evet, hem de fazlasıyla.