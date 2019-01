Sosyal medyaya veda edenlere önerim var!

'2019'da en zayıf ben olacağım', yok yok 'En çalışkan ben olacağım', o da değil 'Yeni sevgili bulup en mutlu çift biz olacağız' vs... İşte şu sıralar çevremizde benzer cümleler kuruluyor. Yılın ilk haftasını radikal kararlar haftası ilan edelim, olsun bitsin. Bu hafta en çok denk geldiğim insan profili de; sosyal medyaya veda edenler, Instagram'ını kapatanlar. Ben bu kadar ani kararlardan yana değilim açıkçası. Neyse ki akıllı telefonundan uzak yaşamak isteyenler için artık 'ekran süresi' uygulaması var. Örneğin ben, ekran karşısında bir haftada tam 60 saat vakit geçirmişim, bu da gün içerisinde 8.5 saate eş değer. Vay be! Haftaya daha kontrollü olacağım, bu rakamı biraz aşağı çekeceğim. Bence toptan tası tarağı toplayıp gitmektense, ufak ufak azaltmak daha yararlı ve akıllıca.



SANAL âLEMDE BEZ ÇANTA TİCARETİ BAŞLADI

Poşet düzenlemesine gelen tepkiler ne kadar saçma! Yılda 30-35 milyar poşet kullanıyormuşuz. Bu rakamı aşağı çekmek için alınan bu karar, İtalya, Fransa, ABD, İngiltere başta olmak üzere dünyanın her yerinde uygulanıyor. Plastik poşet kullanımı yerine bez çanta, kese kağıdı gibi geri dönüşümü kolay zararsız ürünleri kullanmaya teşvik etmek için alınan kararın sonuna kadar arkasındayım. Çıkan her karara saldırmak için yer aramaya bayılıyoruz değil mi? Geç bile kaldık arkadaşlar. Bu arada ev kadınları el emeği göz nuru bezden alışveriş çantaları tasarlamaya, sosyal medya üzerinden ticaretine de başlamış bile...



?AYRILIK NEDENİ KOKOREÇ

İlişki yaşarken yenmemesi gereken yemekler vardır. Geçtiğimiz günlerde sosyetik bir kız arkadaşım, erkek arkadaşını sırf geceleri eve kokoreç sipariş ettiği için terk ettiğini söyledi: "Bol acılı, baharatlı o yemek yüzünden eve adım bile atmak istemiyordum. Bu alışkanlığı ilişkimizin sonu oldu." Peki o zaman size ufak tavsiyeler... İlişki esnasında partnerinizi kendinizden soğutmak istemiyorsanız, ilk olarak ismini telaffuz edemediğiniz yemekleri sipariş etmeyin. Bol soslu yemekler de olmaz, her yeriniz sosa bulanabilir. O sokak yemekleri yok mu; soğanlı, sarımsaklı dürümlerden, sokak simidinden, salatanın içindeki dişinize yapışabilecek maydanoz ve dereotundan da uzak durun. Pastırma, mantı, mısır da diğer aklıma gelenler... Aman diyorum, aman!