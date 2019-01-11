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MERT VİDİNLİ
11 Ocak 2019, Cuma MERT VİDİNLİ

Gözlerini bağla ve günlük işlerini yap!

Dijital platformun en çok izlenen filmi 'Birdbox'ı izlemediyseniz hemen akıllı telefonlarınıza indirin. Filmde; görünmeyen varlıkların saldırısıyla insanoğlunun toplu intihar girişiminden paçayı sıyıran Sandra Bullock ve çocukları, çareyi gözlerini bir bez parçasıyla kapatmakta buluyor. Güvenli bir yere ulaşmak için uğraşıyorlar, gözler açılırsa ölüm kaçınılmaz.
Psikolojik gerilim tadındaki film sosyal medyada da bir akıma dönüştü.
İnsanlar, tıpkı filmdeki gibi gözlerini kapatıp günlük hayatlarındaki işlerini yapmaya çalışıyorlar.
Aman siz denemeyin, hayli tehlikeli.
Sosyal medyada dikkat çekmek isteyenler, fenomenliği kovalayanlar, hiç korkmadan bu akıma hizmet etmiş bile. Denk gelirseniz şaşırmayın.

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