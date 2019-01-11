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MERT VİDİNLİ
11 Ocak 2019, Cuma MERT VİDİNLİ

Halk müziğini yeni nesle sevdiriyorlar

Komşuculuk oynadığım bir pazartesi akşamı adresim; Özge Özpirinççi ile Burak Yamantürk'ün Arnavutköy sırtlarındaki sıcacık evi oldu. Sabahtan akşama kusursuz bir ağırlama. Burak, mutfakta şahane lezzetler hazırlıyor, kokteyller de cabası. Kahvaltıda başlayan sohbet, diğer arkadaşlarımızın gelmesi ile bir oyun gecesine dönüştü. İşte o akşam fonda çalan art arda parçalar yeni bir müzik grubunu keşfetmeme vesile oldu: Barabar Müzik Grubu. Albümleri yeni çıkmış, ITunes'dan indirebilirsiniz. Grubun kurucuları arasında sinema/ televizyon dünyasının tanınan isimleri de var; Taner Ölmez, Serkan Keskin gibi. Halk müziğinin sevilen parçalarını Batı müziği alt yapısıyla düzenleyerek yeni nesil bir iş çıkarmışlar. Favorim; Lingo Lingo Şişeler.

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