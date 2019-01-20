İçinde paparazzi olan halkı durduramazsınız

Günlerdir gazetemiz GÜNAYDIN'ın manşetinde şu konu tartışılıyor:

Gazeteciler, ünlü isimlerin fotoğrafını sadece izinli olarak çekecekmiş.

Al gülüm ver gülüm sistemi olacakmış. Paparazziliğe dur demek için bu karar alınmış. Ancak bu bana çok garip geldi. Magazin işi biraz alacalı bulacalı, kendi içinde bir matematiği var. Örneğin; birçok ünlü isim zaten haber olmak için menajerleri üzerinden veya kendi tanıdığı paparazzi arkadaşlarını arayıp röportaj talep ediyor ya da 'Gel fotoğrafımı çek' diyor. Yazın bikinili tatil yaptığı yeri de haber veriyor. gittiği mekanı da. Şimdi ise 'İstemem yan cebime koy' diyorlar ama yemezler. Zaten uzun süredir araları iyi tarafların, çok da acımasız değiller.

Gidin 90'lara, görün acımasızlığı.

Neden bu ekstra zorlama?

Hadi diyelim işler istenildiği gibi oldu, al gülüm ver gülüm sistemine geçildi. Peki ya etrafınızdaki akıllı telefonuyla her şeyi fotoğraflayan halkı ne yapacaksınız? Dünyanın neresinde olursanız olun sizi bulur, çeker, sonra sosyal medya hesaplarında paylaşırlar. O yüzden bu mesleğin bitmesi imkansız. Mesleği paparazzi olanın önüne geçebilirsiniz ama içinde paparazzi olan halkın önüne geçemezsiniz.