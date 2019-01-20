Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mert Vidinli > Meydan okuma işi baydı
MERT VİDİNLİ
20 Ocak 2019, Pazar MERT VİDİNLİ

Meydan okuma işi baydı

hesaplarında her geçen gün yeni bir meydan okuma, dijital dille #challenge'a maruz kalıyoruz. Aman hashtagleri unutmayın! Son olarak da 10 yıl önceki halinizle bugünkü haliniz arasındaki farkı göstermek amaçlı bir meydan okuma başladı. Bitmek bilmeyen paylaşımlarla, ünlü-ünsüz herkesin geçmişine maruz kaldık. Bir de o zamanlar fotoğraf kalitesi düşüktü, ortaya çamurdan kareler çıktı haliyle. Hiç değişmeyenler, zamana meydan okuyanlar ayrı fiyakalıyken, bir de kilo verip taş gibi olanların havasından geçilmedi. Sayenizde instadetoks yaptım, uzaklaştım sosyal medyadan. Arada gözüme ilişen değişimler oldu. En gaza getiren de 'ın verdiği kilolar. İzinden geliyorum, gaza geldim Mert!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN