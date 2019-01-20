Meydan okuma işi baydı

Sosyal medya hesaplarında her geçen gün yeni bir meydan okuma, dijital dille #challenge'a maruz kalıyoruz. Aman hashtagleri unutmayın! Son olarak da 10 yıl önceki halinizle bugünkü haliniz arasındaki farkı göstermek amaçlı bir meydan okuma başladı. Bitmek bilmeyen paylaşımlarla, ünlü-ünsüz herkesin geçmişine maruz kaldık. Bir de o zamanlar fotoğraf kalitesi düşüktü, ortaya çamurdan kareler çıktı haliyle. Hiç değişmeyenler, zamana meydan okuyanlar ayrı fiyakalıyken, bir de kilo verip taş gibi olanların havasından geçilmedi. Sayenizde instadetoks yaptım, uzaklaştım sosyal medyadan. Arada gözüme ilişen değişimler oldu. En gaza getiren de Mert Alaş'ın verdiği kilolar. İzinden geliyorum, gaza geldim Mert!