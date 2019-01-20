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MERT VİDİNLİ
20 Ocak 2019, Pazar MERT VİDİNLİ

Ortadoğu ünlüler için ekmek kapısı

Burak Özçivit'in Ortadoğulu kadınlarla yediği yemeği duymuşsunuzdur. Kraliyet ailesinden 80 kadın toplanmış Burak için. Biliyorsunuz ki, bu sıradan bir hayran buluşması değil. Ben Dubai'deyken Justin Bieber da şeyhin torunlarıyla Playstation oynamaya gelmiş, bir gece misafirleri olmuştu; tabii ki astronomik bir ücret karşılığı. Bu, ünlüler dünyasının bir geçim yöntemi; ancak sadece Ortadoğu'da geçerli, Avrupa'da falan değil. Eğer onların izlediği, takip ettiği bir dizide ufak bir rolünüz bile varsa tanınıyor, bir yemeğe gidiyor, selfie çektiriyor, parayı kazanıyorsunuz. Eee Burak'ın da sağlam bir fan kitlesi var. Akıllı adamın hali bir başka oluyor.

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