Penguen parklarını ziyaret edin devekuşu etinden güveç yiyin

Bundan beş yıl önce gelmiştim 11 saatlik mesafede bulunan Güney Afrika'nın en turistik liman kenti Cape Town'a. Görmeyeli yeni bir şeyler var mı? Yok. Ama ilk sefer gelen grup arkadaşlarım için şaşırtıcı bir deneyimdi. Turizm ayağında o kadar iyi pazarlama stratejileri var ki, 'Neden buradayız?' dediğiniz birçok şeyden iyi para kazanıyorlar. Her deneyiminizde bir Hollywood hikayesi de var. Mesela bu yazıyı yazarken ben Madonna ve Michael Jackson'ın evinin yanından geçiyorum. İşte Cape Town notlarım:



ÇOK YAVAŞLAR

Sezonun şu dönemi sörfçüler için ideal. Kite board yapmaya gelen bir gençlik var. Hem Cape Town Üniversitesi'nde okuyanları, hem de turistleri dalgaların içinde görebilirsiniz. Şehirdeki en büyük özellik; yavaşlık. Biz o kadar hızlıyız ki, tempomuza ayak uydurmaları oldukça zor. Aman acele ettirmeyin, paralize oluyorlar yoksa. Şehir merkezinde otelde kalmayı tercih etmeyenler için süper havalı, tasarım harikası evler var. Geceliği 1.000 liradan 10 kişiye kadar kalabileceğiniz evler kiralayabiliyorsunuz.

Birkaç gününüzü safariye ayırıp doğanın içinde geçirmek istiyorsanız, aradığınız kamp eşyalarını Victoria Wharf içindeki mağazalarda bulabilirsiniz.

Waterfront'ta yan yana dizili birçok restoran var. Benim tavsiyem; Camps Bay'deki mekanlar. Özellikle Caprice, buranın Lucca'sı; her an bir Hollywood ünlüsü ile denk gelebilirsiniz ancak biz gelemedik.

Güney Afrika mutfağı, Arap etkisinde. O yüzden tanıdık lezzetler var ama ilginç tatlar arıyorsanız devekuşu ve timsah etinden yapılmış güveçlerden tadabilirsiniz. Bu mutfak için en yakın adres; Karibu. Tabii bu sıcakta koşarak dondurmacılara da gittik. Burada en popüler lezzet; Türk lokumlu dondurma.

Penguen parklarını ziyaret edin; onlarla fotoğraf, yüzlerce beğeni demek. Penguen parkına giderseniz, birkaç adım mesafedeki Aloe Vera mağazasına uğrayın. Benim gibi cilt bakımına ve gençlik güzellik işlerine meraklıysanız ilginizi çekebilir.

Stellenbosch kasabasında alışveriş yapmak için turlayın, butiklerden hatıra eşyası alabilirsiniz ama fazla da kendinizi kaptırmayın. Son seferinde evimin her köşesi Afrika teması olmuştu. Bu arada çapkınlara dikkatli olmalarını öneririm çünkü kentte AIDS oranı çok yüksek.



HELİKOPTERLE ŞEHRİ TURLAYIN

Üzüm ve zeytin bağlarını ziyaret etmeyi unutmayın. Şehre zirveden bakın, helikopterle turlayın. Teleferikle zirveye tırmanmak biraz ürkütücü ama olsun adrenalin iyi gelir, genç tutar arkadaşlar. Tokara Delicatessen ise dekorasyonu ve yemekleri ile hem Instagram'lık, hem de ağzınıza layık bir mekan.