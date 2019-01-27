MERT VİDİNLİ

Seyahatimde Türkiye'nin en iyi en popüler erkek/kadın kuaförleri ile beraberdim. Yıldırım Özdemir, Şükrü Dudu, Ahmet Çoban gibi isimler vardı yanımda. Laf lafı açınca sordum: 'Türkiye'deki kadınlarımız en çok hangi ünlü isimlerin saç modellerini takip edip fotoğrafları ile önünüze geliyor?' Alexa Chung, Mira Duma ve Kardashian'lar en beğenilen isimlermiş. Eskileri hatırlayın; bizde Ajda Pekkan sarısı, Seren Serengil kesimi vardı. Ne olursa olsun kuaförlük mesleği zor, kadınların değişken zevklerini yönetmek ciddi bir iş.



