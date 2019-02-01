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MERT VİDİNLİ
01 Şubat 2019, Cuma MERT VİDİNLİ

330 bin $‘lık uzay yolculuğu

Geçtiğimiz haftaki seyahatim sonrası geziyi düzenleyen tur operatörlerine sordum; 'En lüks, en sıra dışı, en uçuk kaçık seyahat planı ne olabilir?' diye... Amazon'un sahibi 'a ait Blue Origin şirketi, yolculuğu için 330 bin dolar fiyat belirlemiş. Altı kişi kapasiteli seyahatin Aralık'ta gerçekleşmesi planlanıyormuş. Bu seyahati Türk zenginlerimiz de araştırmaya başlamış, isim yazdıranlar da varmış. Bizimkilere ne zaman sıra gelir bilinmez.

Şef restoranlarının yükselişi
Görülmesi gereken mekanlar listesinin başında Alta, ve Alaf yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Alta'da bugün itibari ile de yemek servisine başlanıyor. Genç şef Burçak Ersen'in yemeklerini keşfetmek için Nişantaşı'ndaki bu şef restoranındaki yerinizi ayırtmanızı öneririm. Markus Tavern; Maslak Oto Sanayi'de yer alan Markus Prime Ribs'in kardeş mekanı. Cihangir'de açılan mekan, Fransız tavernalarından ilham alınarak yaratılmış. Küçük paylaşımlı tabakları leziz; özellikle köftesi ve hamsi tempura çok güzel. Kuruçeşme'deki Alaf adlı şef restoranının ise terası keyifli. Şef Murat Deniz Temel'in göçebe yemeklerinden oluşturduğu menüsündeki köfte ve kokoreç benim favorilerim.

Reynmen 45 milyon tık'la rekor kırdı
şu sıralar Reynmen'in 'Derdim Olsun' şarkısıyla sallanıyor. 3.5 milyona yakın abonesi olan Yusuf Aktaş, nam-ı diğer Reynmen'in parçası, 45 milyondan fazla izlendi. Hiç ilginizi çekmese bile 'ın keşfet bölümünde karşınıza çıkmıştır kendisi. Parçanın bu kadar dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de; elektronik alt yapılı olup arabesk vokallerin üzerine biraz da rap serpiştirilmesi. Malum bu devirde en ağır arabeskçiler bile parçalarının müzikalitelerini elektronikleştirme peşinde. Bu sound, yeni neslin çok dikkatini çekiyor. Bu arada benden tüm şarkıcılara tavsiye; YouTube'a ayak uydurun. Kendi kanalınızı kurup üretimlerinizi burada paylaşın. Görüyorsunuz, televizyondaki müzik kanalları bir bir kapanıyor. YouTube ise bir çoğunu saf dışı etti.

Caz kafası geri dönüyor
Zorlu PSM'de açılan Touche, şehrin yeni caz kulübü. ve 'ın sahneye çıktığı kulüp, 'taki caz kulüplerini hatırlatıyor. Bu arada son günlerde mekan sahibi arkadaşlarımın gündeminde caz vardı. Eller havaya müzik yapan sanatçılardan sıkıldıklarını dile getirip cazı öne çıkaracaklarını söylüyorlar. Bakalım gezginler bu duruma nasıl tepki verecek?

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