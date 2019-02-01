330 bin $‘lık uzay yolculuğu

Geçtiğimiz haftaki Afrika seyahatim sonrası geziyi düzenleyen tur operatörlerine sordum; 'En lüks, en sıra dışı, en uçuk kaçık seyahat planı ne olabilir?' diye... Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketi, uzay yolculuğu için 330 bin dolar fiyat belirlemiş. Altı kişi kapasiteli seyahatin Aralık'ta gerçekleşmesi planlanıyormuş. Bu seyahati Türk zenginlerimiz de araştırmaya başlamış, isim yazdıranlar da varmış. Bizimkilere ne zaman sıra gelir bilinmez.



Şef restoranlarının yükselişi

Görülmesi gereken mekanlar listesinin başında Alta, Markus Tavern ve Alaf yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Alta'da bugün itibari ile de yemek servisine başlanıyor. Genç şef Burçak Ersen'in yemeklerini keşfetmek için Nişantaşı'ndaki bu şef restoranındaki yerinizi ayırtmanızı öneririm. Markus Tavern; Maslak Oto Sanayi'de yer alan Markus Prime Ribs'in kardeş mekanı. Cihangir'de açılan mekan, Fransız tavernalarından ilham alınarak yaratılmış. Küçük paylaşımlı tabakları leziz; özellikle Lübnan köftesi ve hamsi tempura çok güzel. Kuruçeşme'deki Alaf adlı şef restoranının ise terası keyifli. Şef Murat Deniz Temel'in göçebe yemeklerinden oluşturduğu menüsündeki köfte ve kokoreç benim favorilerim.



Reynmen 45 milyon tık'la rekor kırdı

YouTube şu sıralar Reynmen'in 'Derdim Olsun' şarkısıyla sallanıyor. 3.5 milyona yakın abonesi olan Yusuf Aktaş, nam-ı diğer Reynmen'in parçası, 45 milyondan fazla izlendi. Hiç ilginizi çekmese bile Instagram'ın keşfet bölümünde karşınıza çıkmıştır kendisi. Parçanın bu kadar dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de; elektronik alt yapılı olup arabesk vokallerin üzerine biraz da rap serpiştirilmesi. Malum bu devirde en ağır arabeskçiler bile parçalarının müzikalitelerini elektronikleştirme peşinde. Bu sound, yeni neslin çok dikkatini çekiyor. Bu arada benden tüm şarkıcılara tavsiye; YouTube'a ayak uydurun. Kendi kanalınızı kurup üretimlerinizi burada paylaşın. Görüyorsunuz, televizyondaki müzik kanalları bir bir kapanıyor. YouTube ise bir çoğunu saf dışı etti.



Caz kafası geri dönüyor

Zorlu PSM'de açılan Touche, şehrin yeni caz kulübü. Kerem Görsev ve Elif Çağlar'ın sahneye çıktığı kulüp, New York'taki caz kulüplerini hatırlatıyor. Bu arada son günlerde mekan sahibi arkadaşlarımın gündeminde caz vardı. Eller havaya müzik yapan sanatçılardan sıkıldıklarını dile getirip cazı öne çıkaracaklarını söylüyorlar. Bakalım gezginler bu duruma nasıl tepki verecek?