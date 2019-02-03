Gece hayatının 27 yaş üstü gezginleri çok daha sadık

İstanbul gece hayatında gezmeyi seven biri olarak, haliyle olup biteni de sıkı sıkıya takip ediyorum. Geçtiğimiz günlerde; tanınan, bilinen mekanların sahibi olan bir arkadaşımın cesur bir karar aldığını duydum. Arkadaşım artık, 27 yaş altındakileri bar ve kulüplerine almayacakmış. Hatta bu kararı ufak ufak uygulamaya başlamış. Geçen gün 25 yaşındaki bir arkadaşımı içeri almamışlar. Bu kararın sebebini henüz kendisine soramadım ancak tahmin edebiliyorum. Malum, gençler çok hızlı tüketiyor ve bir mekan popüler olunca ondan sıkılıp başka bir mekanda takılmaya başlıyorlar. Mekanlar

da kendi müdavimlerini yaratamıyor. Aldığı bu kararın ben de arkasındayım.



KANALLARA KONUK GİDİYORUM

Televizyon kanalına değil tabii, Youtube kanallarına konuk gitme dönemine girdim. Eskiden sabah magazin programlarına gitmişliğim var. Hayli stresli, panik bir iş. 'Canlı canlı konuşurken milyonlar izliyor' bilinci insanı fena yapıyor. Önümüzdeki hafta İdil Yazar'ın Youtube kanalına gideceğim, bakalım nasıl bir kafaymış? Eğlenceli mi, yoksa stresli mi? Yaşadığım anları sizlerle paylaşacağım.



YAŞLILARA GENÇLİK KANI

Gençlerin kanını yaşlı müşterilerine nakleden Amerika'daki altı klinik, şu sıralar zenginlerin dilinde. Bu klinikler, bir litre kanı 8 bin dolara satıyormuş. Çağdaş vampirliği hizmete dönüştüren bu kliniklerin peşine Türkler de düşmüş? Hatta bekleme listesine isimlerini bile yazdırmışlar. Bu durum, beni korkuttu. Gençlerden alınan kanın, yaşlı insanların vücudunu gençleştirdiği vaadi doğru olabilir mi? Tonlarca bilimsel soru işaretinin ve etik şaibenin olduğu bir ortamda, bunun peşine düşmek saçmalık. Boş bir serüven...



ÇİÇEK PASAJI'NDA ETKİNLİK ZAMANI

Birçoğumuz için Çiçek Pasajı'na gitmek çok eskilerde kaldı. Ah Beyoğlu, seninle nasıl da keyifli zamanlarımız geçti. Neyse sevgili okurum, önümüzdeki cuma, semtin en büyük ikonu olan Çiçek Pasajı'nda ilgi çekici bir etkinlik var. Yeni nesil şefler mutfağa girip harika lezzetler hazırlayacak. Sahnede ise iki eğlenceli isim; Gaye Su Akyol ile Güntaç Özdemir olacak. Hem gastronomi, hem de müzik açısından hiç tatmadığımız bir eğlence yaşanacak; kaçırmayın.



AKILLI TELEFONLAR TEHLİKEDE

Teknoloji şirketinde çalışan bir arkadaşım akıllı telefonların üretiminde kullanılan bazı maddelerin tükenmeye başladığını söyledi. TBuna müsaade edilmeyeceğini tahmin ediyorum ama üretim sekteye uğrasa ne olur? 'En büyük bağımlılığımızdan kurtuluruz' gibi bir klişeyle kafanızı şişirmeyeceğim ancak gerçek olursa hayatın tüm kolaylıklarından, eğlenceli kısmından mahrum kalırız. Bu, insanoğlunun çağın gerisine ışınlanması demek.