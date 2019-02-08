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MERT VİDİNLİ
08 Şubat 2019, Cuma MERT VİDİNLİ

Denizaltı sendromuna kapılmış olabilir misiniz?

Başlığı okuyunca 'O da ne?' dediğinizi duyar gibiyim. Bu şehir, insana her şeyi öğretiyor. Önceki gün toplu terapiden çıkmış bir kadın grubuyla yemekteyim. Bu hanımlar çok zengin, çok hoş ve alımlı. Elde edemeyecekleri hiçbir şey yok. Tek bir konuda ortak noktada buluşmuşlar ve beceriksiz ilan etmişler kendilerini; özel hayatlarındaki adamların kayboluyormuş.
Hepsi de date'e çıkıyor, yeni bir ilişki için çırpınıyor. Flörtleşme konusunda hiç sıkıntı yok. Ancak adamlar, ilk randevudan sonra mesajlaşmayı da kesiyor, sosyal medyadan beğenilerini de, arayıp sormayı da. Kızlar; sorun sizde değil, adamlarda. Kaybolmaları yeni nesil bir hastalıkmış. Terapistler, erkeklerin bu durumuna 'Denizaltı Sendromu' diyor. Sizin flörtünüz de kayıplara karıştıysa, bu sendromun pençesinde olabilir.

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