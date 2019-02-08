Kapısında kuyruk var

Arnavutköy'de duvarları güllerle kaplı olan F'roses isimli mekan şu sıralar tüm Instagram'cıların, bloggerların favorisi.

Bu profildeki dijital insanlar için lezzeti için bir mekana gitmek artık ikinci sırada. Öncelik, dekor ve sunumların bol bol fotoğraflanacak özellikte olması.

Bu konseptte az sayıda mekan var, en popüleri de Reşitpaşa'daki Misk'ti.

F'roses'in kapısı pespembe bir dünyaya açılıyor.

Kapısında, ellerinde profesyonel fotoğraf makinaları ile bekleyen süslü kızlar ve çocuklar var. Harikalar diyarında sizin de bir kareniz olsun derim.