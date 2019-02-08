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MERT VİDİNLİ
08 Şubat 2019, Cuma MERT VİDİNLİ

Kapısında kuyruk var

Arnavutköy'de duvarları güllerle kaplı olan F'roses isimli mekan şu sıralar tüm 'cıların, bloggerların favorisi.
Bu profildeki dijital insanlar için lezzeti için bir mekana gitmek artık ikinci sırada. Öncelik, dekor ve sunumların bol bol fotoğraflanacak özellikte olması.
Bu konseptte az sayıda mekan var, en popüleri de Reşitpaşa'daki Misk'ti.
F'roses'in kapısı pespembe bir dünyaya açılıyor.
Kapısında, ellerinde profesyonel fotoğraf makinaları ile bekleyen süslü kızlar ve çocuklar var. Harikalar diyarında sizin de bir kareniz olsun derim.

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