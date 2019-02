Sinema salonlarının değişimi de önemli!

Sinema salonlarına olan ilginin azaldığını konuşuyor, türlü sebeplerin ardına sığınıyoruz. Benim için asıl sorun, salonların konforu; sağladığı imkanlar ve keyfimin gıcır olması.

Geç de olsa Yılmaz Erdoğan sayesinde Zorlu Center'ın Gold Class sinema salonlarını keşfedip 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nı izledim.

Gold Class'ta evimde gibiydim. Tek kelimeyle bayıldım! Geniş ve yatabilen koltuklar, kendine ait fuaye alanı, şarj ünitesi ve dahası...

40 liralık bilet fiyatına değer mi? Değer bence.

Filme gelecek olursam...

Yılmaz Erdoğan ve Bensu Soral arasındaki baba-kız ilişkisi beni duygulandırırken, Kıvanç Tatlıtuğ'un performansı 'Vay be' dedirtti.

Hikayeyi de oldukça sevdim.

Kıvanç'ın göbekli haline yanımdaki kızlar çok şaşırdı.

Kusurlu da iyisin be Kıvanç.

Bir önceki film ile karşılaştıranlarla fikir ayrılığına düştüm. Çevremdekiler 'Bir önceki daha iyiydi' derken. ben ikinci filme on puan beş yıldız verdim.