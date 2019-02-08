Şu sıralar ne dikkatimi çekiyor?

Sosyal medyada, gazetelerin ikinci sayfasında, popüler mekanlarda takılanların ve trendsetterların dilinde Doğu Ekspresi seferi var. Instagram'ımda yüksek dozda Kars'ın karlı manzarası vardı.

Henüz gitmedim görmedim; yola koyulmak için aşırı ilginin bitmesini bekliyorum sanırım.

Biter mi? Göreceğiz.

Bu popüler durum, twitter kullanıcıları tarafından ti'ye alınmış.

Mizahi bir tepki de yaratmış. En çok güldüklerimden biri de "Babannemi köye yollayacağız. Doğu Ekspresi'nde yer yok. Salın artık şu treni hipsterlar" oldu.

Bir de Zaytung haberi var: "Instagram gezginleri yüzünden bir aydır memleketi Kars'a dönemeyen Arife Nine, Doğu Ekspresi'ni kana buladı..." Anlayacağınız bu kış aylarının en çok konuşulan aktivitesi de Doğu Ekspresi ile Kars oldu. Haydi havalar ısınsın...