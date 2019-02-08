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MERT VİDİNLİ
08 Şubat 2019, Cuma MERT VİDİNLİ

Şu sıralar ne dikkatimi çekiyor?

Sosyal medyada, gazetelerin ikinci sayfasında, popüler mekanlarda takılanların ve trendsetterların dilinde seferi var. 'ımda yüksek dozda Kars'ın karlı manzarası vardı.
Henüz gitmedim görmedim; yola koyulmak için aşırı ilginin bitmesini bekliyorum sanırım.
Biter mi? Göreceğiz.
Bu popüler durum, twitter kullanıcıları tarafından ti'ye alınmış.
Mizahi bir tepki de yaratmış. En çok güldüklerimden biri de "Babannemi köye yollayacağız. Doğu Ekspresi'nde yer yok. Salın artık şu treni hipsterlar" oldu.
Bir de Zaytung haberi var: "Instagram gezginleri yüzünden bir aydır memleketi Kars'a dönemeyen Arife Nine, Doğu Ekspresi'ni kana buladı..." Anlayacağınız bu kış aylarının en çok konuşulan aktivitesi de Doğu Ekspresi ile Kars oldu. Haydi havalar ısınsın...

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